In Nordirland sind seit Mitternacht Abtreibungen unter bestimmten Bedingungen erlaubt.

Für die Gesetzesänderung hatten im vergangenen Juli die Abgeordneten des britischen Unterhauses in London gestimmt. Sie machten auch den Weg für die gleichgeschlechtliche Ehe frei. Das nordirische Parlament hatte seine Arbeit nach dem Zerwürfnis der Regionalregierung Anfang 2017 ausgesetzt. Seither wird Nordirland von London aus mitregiert. Zwar kamen die Abgeordneten gestern in Belfast erstmals kurz wieder zusammen, an den neuen Gesetzen änderte das aber nichts.



Mit dem Inkrafttreten wird das nordirische Recht den Regelungen im übrigen Großbritannien angeglichen. Dort sind Abtreibungen seit 1967 unter bestimmten Umständen straffrei. Im katholisch geprägten Irland wurde das Abtreibungsverbot 2018 gelockert. In beiden Ländern ist die gleichgeschlechtliche Ehe seit mehreren Jahren möglich.