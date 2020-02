In Nordirland ist knapp ein Jahr nach der Tötung der Journalistin Lyra McKee ein Verdächtiger formell beschuldigt worden.

Der 52-Jährige sei bereits am Dienstag festgenommen worden, teilte die nordirische Polizei mit. Ihm werde Mord an der 29-jährigen Journalistin, Schusswaffenbesitz und Mitgliedschaft in einer verbotenen Organisation vorgeworfen. Der Mann soll heute einem Richter vorgeführt werden.



McKee war im April 2019 bei Ausschreitungen in der nordirischen Stadt Derry erschossen worden. Die paramilitärische Gruppe New IRA übernahm die Verantwortung und erklärte, man habe sie versehentlich getroffen.