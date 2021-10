Bei den Gesprächen zwischen Großbritannien und der EU über das Nordirlandprotokoll hat die Regierung in London weiterhin bedeutende Meinungsunterschiede bekräftigt.

Das Büro von Premierminister Johnson teilte am späten Abend mit, zwar seien die Gespräche in dieser Woche konstruktiv verlaufen. Auch habe man von Brüssel einige Details gehört, mit denen man arbeiten könne. In wichtigen Fragen aber liege man immer noch weit auseinander. Beide Seiten streiten seit Längerem über die Umsetzung des Protokolls. Die Vereinbarung ist Teil des Brexit-Vertrags und regelt, dass die britische Provinz Nordirland weiter Teil des Binnenmarkts ist. Der Kompromiss sollte eine harte EU-Außengrenze zur Republik Irland vermeiden, auch um den früheren Konflikt der Konfessionen nicht neu anzuheizen.



Die Briten wiederum stören sich daran, dass nun stattdessen Zoll-Kontrollen zwischen Nordirland und dem Rest des Vereinigten Königreichs stattfinden müssen.

Diese Nachricht wurde am 24.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.