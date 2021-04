Nordirlands Regierungschef Martin hat angesichts der jüngsten Unruhen vor einer Spirale der Gewalt gewarnt.

Für alle Generationen bestehe die Verpflichtung, nicht in einen Modus zurückzukehren, der fanatische Morde und politische Zwietracht mit sich bringe, sagte Martin. In der Nacht hatte es erneut Ausschreitungen gegeben. In der Hauptstadt Belfast attackierten Randalierer laut Medienberichten die Polizei mit Molotowcocktails, Feuerwerkskörpern sowie Flaschen und Steinen. In Nordirland kommt es seit mehr als einer Woche zu Unruhen. Anlass sind die Folgen des Brexits. Die Unionisten lehnen die Vereinbarung zwischen London und Brüssel ab, wonach aus Großbritannien nach Nordirland eingeführte Waren kontrolliert werden müssen.

