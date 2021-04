Im Streit um die Folgen des Brexits für Nordirland hat Regierungschefin Foster ihren Rücktritt angekündigt.

Sie werde den Parteivorsitz Ende Mai und ihr Amt als Chefin der Regionalregierung Ende Juni abgeben, teilte Foster mit. Sie war nach einem Aufstand in ihrer Partei, der pro-britischen DUP, unter Druck geraten. Viele Anhänger der Unionisten sind zunehmend verärgert wegen der neuen Handelsbarrieren zwischen Nordirland und dem übrigen Vereinigten Königreich.



Die Einigung auf das Handelsabkommen zwischen der EU und Großbritannien nach dem Brexit war erst kurz vor Ende des vergangenen Jahres zustande gekommen. Britische Waren dürfen zollfrei und unbegrenzt in die EU kommen - und umgekehrt. Es gibt aber Kritik an Großbritannien, weil London die Zollkontrollen zu Nordirland praktisch aufgegeben hat. Die EU-Kommission erwägt deswegen Strafzölle.



Zuvor hatte das Europaparlament hatte das Handelsabkommen ratifiziert. Wie Parlamentspräsident Sassoli in Brüssel mitteilte, stimmten 660 Abgeordnete dafür und fünf dagegen. Es gab 32 Enthaltungen. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen twitterte, das Abkommen sei das Fundament für eine starke und enge Partnerschaft. Zugleich forderte sie Großbritannien auf, die Vereinbarung gewissenhaft umzusetzen.

