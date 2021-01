Die nordirische Regierungschefin Foster hält die Regelungen für ihre Provinz im Brexit-Abkommen für nicht umsetzbar.

Sie sagte der BBC, sie wolle sich bei Premierminister Johnson und bei der irischen Regierung in Dublin dafür einsetzen, das sogenannte Nordirland-Protokoll abzuschaffen. Es führe zu erheblichen Spannungen in dem Landesteil.



Die Regelung sieht vor, dass das britische Nordirland trotz des Brexits weiterhin Teil des europäischen Binnenmarkts bleibt. Anlass für Fosters Forderung, die Regelung abzuschaffen, ist der Streit um Lieferungen des britisch-schwedischen Impfstoff-Herstellers Astrazeneca. Die EU hatte erklärt, Exporte von Impfstoffen künftig genehmigungspflichtig zu machen. Dazu brachte sie einen im Protokoll enthaltenen Notfallsmechanismus ins Spiel, der Kontrollen an der irisch-nordirischen Grenze erlaubt hätte. Das stieß in Großbritannien in allen politischen Lagern auf scharfe Kritik. Später teilte die EU-Kommission mit, den Notfallmechanismus nicht auslösen zu wollen.



Kontrollen an der Grenze zwischen Irland und Nordirland gelten als Bedrohung des Friedensprozesses in Nordirland.

