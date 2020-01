Zum ersten Mal seit drei Jahren wird heute das Parlament in Nordirland zusammenkommen.

Das kündigte die protestantisch-loyalistische DUP gestern Abend an. Die Partei hatte sich zuvor mit der katholisch-republikanischen Sinn Fein auf die Bildung einer Regionalregierung verständigt. Der Einigung war ein Ultimatum Großbritanniens und Irlands vorausgegangen.



Rund drei Jahre lang hatte es in dem zu Großbritannien gehörenden Landesteil keine Selbstverwaltung gegeben, weil sich die beiden Parteien nicht auf eine Wiederauflage ihrer Koalition einigen konnten. Alle Entscheidungen für Nordirland wurden während dieser Zeit in London getroffen.