Im Streit über die Umsetzung des Brexit-Vertrags hat Großbritannien den Druck auf die Europäische Union erhöht.

Der britische Brexit-Minister Frost forderte substanzielle Veränderungen am Nordirlandprotokoll, das Teil des 2020 abgeschlossenen Brexit-Vertrags ist. Unter anderem verlangte er in einer Rede in Lissabon, dass bei Streitigkeiten nicht der Europäische Gerichtshof zuständig sein dürfe. Der stellvertretende irische Ministerpräsident Varadkar sagte in einer ersten Reaktion in Dublin, der Gerichtshof interpretiere europäisches Recht und europäische Standards. Er verstehe nicht, wie ein britisches Gericht oder ein anderes Gericht das machen könne.



Großbritannien und die EU streiten seit Monaten über das Nordirlandprotokoll. Es regelt, dass das britische Nordirland weiter Teil des EU-Binnenmarkts bleibt und sich deshalb an die Zollregeln der EU halten muss. Dadurch soll eine harte Grenze zu Irland vermieden werden. Morgen will die EU-Kommission Lösungsvorschläge präsentieren.

Diese Nachricht wurde am 12.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.