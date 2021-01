In Nordirland kommt es wenige Tage nach dem Ende der Brexit-Übergangsphase zu Störungen der Lieferketten.

Die Menschen beschwerten sich über leere Regale in den Supermärkten, sagte die Politikwissenschaftlerin Katy Hayward von der Belfaster Queen's University der Deutschen Presse-Agentur. Insbesondere bei frischen Produkten gebe es einen Mangel. Das habe unter anderem mit Unsicherheiten der Unternehmen über die neuen Einfuhrregeln zu tun. Die Forscherin erwartet dauerhafte Probleme und gesellschaftliche Spannungen.



Ein Sprecher des Hafenverbands "British Ports Association" erklärte ebenfalls, in der ersten Januarwoche sei vergleichsweise wenig Fracht abgefertigt worden. Der britische Nordirland-Minister Lewis zeigte sich dagegen in der BBC zuversichtlich, dass sich der Warenstrom bald wieder normalisiere.

Diese Nachricht wurde am 08.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.