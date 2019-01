Nach der Explosion in der Stadt Londonderry in Nordirland richtet sich der Hauptverdacht der Polizei gegen die militante Gruppierung "Neue IRA".

Am Abend wurden zwei weitere Personen festgenommen, nachdem die Polizei bereits am Vormittag zwei Verdächtige gefasst hatte. Die Ermittler gehen von einem Anschlag aus, da vor der Explosion eine Warnung einging. Der Sprengsatz war in einem Auto deponiert, das vor einem Gerichtsgebäude in der Innenstadt geparkt war. Verletzt wurde niemand.