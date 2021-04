In Nordirland ist es erneut zu Ausschreitungen gekommen.

In der Hauptstadt Belfast attackierten Randalierer gestern Abend laut Medienberichten die Polizei mit Molotowcocktails, Feuerwerkskörpern sowie Flaschen und Steinen. Mehrere Sicherheitskräfte wurden verletzt. Die Krawalle ereigneten sich, obwohl Vertreter der Loyalisten - also der Anhänger eines Verbleibs von Nordirland im Vereinigten Königreich - dazu aufgerufen hatten, wegen des gestrigen Todes von Prinz Philip vorerst auf Proteste zu verzichten.



In Nordirland kommt es seit mehr als einer Woche zu nächtlichen Aussschreitungen. Anlass sind die Folgen des Brexits. Die Unionisten lehnen die Vereinbarung zwischen London und Brüssel ab, wonach aus Großbritannien nach Nordirland eingeführte Waren kontrolliert werden müssen.

Diese Nachricht wurde am 10.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.