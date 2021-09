In Nordirland sind zwei weitere Männer wegen des Mordes an der Journalistin Lyra McKee im April 2019 angeklagt worden.

Die Reporterin war bei Ausschreitungen in der nordirischen Stadt Londonderry erschossen worden. Die militante katholisch-nationalistische Gruppe "Neue IRA" bekannte sich zu der Tat, betonte aber, es habe sich um ein tragisches Versehen gehandelt. In dem Fall ist bereits ein 53-Jähriger wegen Mordes inhaftiert. Ein weiterer Mann wurde wegen seiner Teilnahme an schweren Krawallen angeklagt.

Diese Nachricht wurde am 17.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.