In Nordirland sind zwei weitere Männer im Zusammenhang mit den tödlichen Schüssen auf die Journalistin Lyra McKee festgenommen worden.

Welche Rolle sie in dem Fall gespielt haben, ist noch unklar. Wie die Polizei in Belfast mitteilte, werden sie derzeit befragt. Bislang wurden drei Verdächtigte wegen Mordes angeklagt. Die Reporterin war bei Ausschreitungen in der nordirischen Stadt Londonderry im April 2019 erschossen worden. Die militante katholisch-nationalistische Gruppe "Neue IRA" bekannte sich zu der Tat, betonte aber, es habe sich um ein tragisches Versehen gehandelt.

Diese Nachricht wurde am 01.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.