Bei den nordischen Ski-Weltmeisterschaften haben die deutschen Skispringer die Goldmedaille im Teamwettbewerb gewonnen.

Karl Geiger, Markus Eisenbichler, Severin Freund und Pius Paschke erzielten in Oberstdorf die meisten Punkte. Silber ging an Österreich, die Bronzemedaille an die Skispringer aus Polen.

Diese Nachricht wurde am 06.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.