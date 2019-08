Bundeskanzlerin Merkel kommt heute in Island zu Beratungen mit den Staats- und Regierungschefs der nordischen Staaten zusammen.

Bei den Gesprächen mit dem sogenannten "Nordischen Rat" wird es vorrangig um Klima- und Energiepolitik gehen. Auch die Eisschmelze in der Arktis wird eines der Hauptthemen sein. Dort ist die Erderwärmung deutlich spürbarer als in anderen Regionen der Welt. Gleichzeitig eröffnet der Rückgang des Eises aber auch die Möglichkeit, neue Handelsrouten zu erschließen und Rohstoffe wie Erdgas zu gewinnen. Deshalb wird unter anderem ein Machtkampf zwischen verschiedenen Großmächten um die Ansprüche in der Region befürchtet.



Der Nordische Rat setzt sich aus den politischen Spitzen von Schweden, Norwegen, Finnland, Dänemark und Island zusammen. Die Skandinavier haben Merkel als Gastrednerin eingeladen.