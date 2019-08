Bundeskanzlerin Merkel hat in Island mit den Staats- und Regierungschefs der skandinavischen Staaten über drängende Fragen des Klimaschutzes beraten.

Merkel sagte im Anschluss, man sei sich darüber einig, dass der Klimawandel inzwischen sichtbar werde. Das gelte insbesondere in den nordischen Ländern, aber auch in Deutschland. Die Kanzlerin betonte, der Preis des Nichtstuns werde sicherlich höher als der des Handelns sein. Merkel nahm als Gast am informellen Sommertreffen der skandinavischen Regierungschefs teil.