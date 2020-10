Die vier nach schweren Unwettern in der norditalienischen Provinz Ligurien vermissten Deutschen sind gefunden worden.

Insgesamt seien 21 Menschen in der Nähe des Tenda-Passes gerettet worden, teilte eine Sprecherin des italienischen Zivilschutzes mit. Die Geretteten würden nun mit Hubschraubern nach Limone ins Krankenhaus gebracht. Weiterhin wird noch ein Mann vermisst, dessen Fahrzeug von Wassermassen fortgeschwemmt wurde.



In Ligurien sowie in Südfrankreich im Hinterland von Nizza waren nach heftigen Regenfällen zahlreiche Häuser weggerissen und Straßen überflutet worden.

