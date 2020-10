Nach den heftigen Unwettern mit Überschwemmungen in Norditalien laufen vielerorts die Aufräumarbeiten.

In ersten Behördenbilanzen zählte die Nachrichtenagentur Ansa zwei Tote. Zwei Menschen werden noch vermisst, eine Person aus dem Piemont und ein Mann aus der Lombardei. Besonders schlimm seien die Schäden durch kaputte Straßen und Brücken sowie überschwemmte Städte in der Provinz Cuneo im Piemont gewesen, Die örtlichen Behörden sprachen von einer katastrophalen Lage. Teilweise hatte es in der Region so stark geregnet wie seit rund 60 Jahren nicht mehr. Orte liefen mit Schlamm und Waser voll. Autos wurden in Flüssen mitgerissen. Der Strom fiel für Tausende Menschen aus. Zeitweise gab es mehr als 20 Vermisste, doch die meisten wurden bis heute gefunden. Allerdings warnten Metereologen weiter vor Hochwasser-Gefahren, etwa am Fluss Po.

Diese Nachricht wurde am 04.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.