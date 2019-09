Nordkorea Am Wasser hängt alles

Rund 40 Prozent der Menschen in Nordkorea sollen in diesem Jahr von einer Hungersnot bedroht sein. Das liegt nicht nur am Klima, sondern auch daran, dass es vielen Nordkoreanern am Nötigsten fehlt, um mit Krisen besser umgehen zu können. Ein Projekt vom Roten Kreuz zeigt Lösungsperspektiven auf.

Von Kathrin Erdmann