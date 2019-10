Nordkorea hat eine Wiederaufnahme der Atomgespräche mit den USA angekündigt.

Wie das Außenministerium in Pjöngjang mitteilte, sollen die Verhandlungen auf Arbeitsebene am Samstag starten. US-Präsident Trump und Nordkoreas Machthaber Kim hatten Ende Juni vereinbart, die Gespräche fortzusetzen. Im Februar dieses Jahres war ein Gipfeltreffen in Vietnam gescheitert.



Das südkoreanische Präsidialamt begrüßte die Wiederaufnahme der Verhandlungen zwischen Nordkorea und den USA. Man hoffe auf konkrete Schritte zur Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel, erklärte eine Sprecherin.