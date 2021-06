Nordkorea ist derzeit nicht an einer Wiederaufnahme der Atomgespräche mit den USA interessiert.

Entsprechend äußerte sich Außenminister Ri Son Gwon in der Hauptstadt Pjöngjang. Ein solches Vorhaben werde im Moment nicht in Erwägung gezogen. Im Streit über das nordkoreanische Atomwaffenprogramm hatten die Vereinigten Staaten dem Land Gespräche ohne jede Vorbedingung angeboten. Die Verhandlungen zwischen beiden Ländern über eine nukleare Abrüstung kommen seit dem gescheiterten Gipfeltreffen von Bidens Vorgänger Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un 2019 in Vietnam nicht mehr voran.

