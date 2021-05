Nordkorea hat den USA eine feindliche Haltung vorgeworfen.

Das Außenministerium in Pjöngjang erklärte, die Ankündigung von US-Präsident Biden, seine Regierung werde auf die Bedrohung durch das nordkoreanische Atomprogramm mit Diplomatie ebenso wie mit strikter Abschreckung reagieren, sei ein grober Fehler gewesen. Bidens Äußerung zeige, dass er die feindliche Politik gegenüber der Demokratischen Republik Nordkorea weiter durchsetzen wolle, wie sie von den USA bereits seit mehr als einem halben Jahrhundert verfolgt werde. Zudem beleidige die Kritik der US-Regierung an der Menschenrechtssituation in Nordkorea die Würde des Obersten Führers der Volksrepublik, Kim Jong Un.

