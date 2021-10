Nordkorea hat versichert, dass sich der Test einer U-Boot-Rakete nicht gegen die USA richtete.

Ein Sprecher des Außenministeriums in Pjöngjang kritisierte die Reaktionen der US-Regierung und des UNO-Sicherheitsrats auf den Raketentest als unsinnig, wie die staatliche Nachrichtenagentur KCNA berichtete. Es habe sich um einen Beitrag zur Stärkung der Selbstverteidigung gehandelt.



Der Abschuss der Rakete von einem U-Boot aus war der achte Test einer ballistischen Rakete durch die nordkoreanische Staatsführung in diesem Jahr. Mehrere Mitglieder des UNO-Sicherheitsrates verurteilten das Verhalten der Regierung in Pjöngjang. Eine gemeinsame Stellungnahme des mächtigsten Gremiums der Vereinten Nationen gab es aber zunächst nicht.

