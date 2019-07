Ein in Nordkoreas Hauptstadt Pjöngjang verschwundener australischer Student ist aus der Haft in dem kommunistischen Staat entlassen worden. Der Hintergrund seiner Verhaftung blieb allerdings weiter unklar.

Der 29-jährige Alek Sigley befinde sich in Sicherheit und es gehe ihm gut, sagte Australiens Premierminister Scott Morrison im Parlament in Canberra. Wann Sigley nach Australien zurückkehren werde, konnte ein Sprecher der Familie der Deutschen Presse-Agentur zunächst nicht sagen. Auch die Ursache für Sigleys Festnahme war zunächst nicht bekannt.



Der Student reiste Berichten zufolge am Donnerstag über China nach Japan, wo seine Ehefrau lebt. "Mir geht's gut", sagte der Australier Reportern bei seiner Ankunft am Flughafen von Peking. Auf die Frage, was in Pjöngjang vorgefallen sei, antwortete er nur mit einem geseufzten "Ah", wie in einem von mehreren Medien verbreiteten Video zu sehen war.

Schweden leistete Hilfe

Der aus dem westaustralischen Perth stammende Sigley studierte in Pjöngjang koreanische Literatur an der Kim-Il-Sung-Universität und arbeitete als Fremdenführer für ein von ihm gegründetes Unternehmen. Seit dem 24. Juni war der Kontakt zu Familie und Freunden in Japan und Australien jedoch abgebrochen. Südkoreanische Medien hatten von einer Festnahme berichtet.



An der Freilassung sei die schwedische Regierung maßgeblich beteiligt gewesen, sagte Australiens Premier Morrison. Er sprach den Behörden des Landes seinen Dank aus. Auf seiner Reise nach Japan wurde Sigley von dem schwedischen Sondergesandten in Nordkorea, Kent Harstedt, begleitet. Morrison hatte Schweden um Hilfe gebeten. Australien hat - wie viele andere westliche Länder - in Nordkorea keine eigene Botschaft, sondern lässt sich dort von Schweden vertreten. Die schwedische Außenministerin Margot Wallström schrieb auf Twitter: "Ich freue mich über die heutige Freilassung des australischen Staatsbürgers Alek Sigley." Sie sei erleichtert, dass die Situation gelöst sei.



Auch der Vater des 29-Jährigen, Gary Sigley, zeigte sich erleichtert über die Freilassung seines Sohnes. "Ich bin sicher, dass er bald bei seiner Frau sein wird. Wir hoffen auch, ihn in der nahen Zukunft zu sehen und ihn in die Arme schließen und küssen zu können", sagte er Reportern in Perth.