Im südkoreanischen Fernsehen wurde 2017 über einen Atomtest in Nordkorea und das dadurch hervorgerufene Erdbeben berichet. (AFP / Jung Yeon-Je)

In den vergangenen sechs Monaten seien die Arbeiten auf dem Atomtestgelände Punggye-ri weiter vorangetrieben worden, geht aus einem vertraulichen UNO-Bericht hervor, der der Nachrichtenagentur Reuters vorliegt. Das Ziel seien weitere Atomtests zur Entwicklung von Atomwaffen, so der Bericht an den Nordkorea-Sanktionsausschuss des UNO-Sicherheitsrats. In der Nuklearanlage Yongbyon werde die Spaltfähigkeit von nuklearem Material erhöht. In der Anlage betreibt Nordkorea die ersten Kernreaktoren des Landes.

Die USA kündigten an, sich für eine erneute Verschärfung der UNO-Sanktionen einzusetzen, falls Nordkorea einen weiteren Atomtest durchführen sollte.

Diese Nachricht wurde am 05.08.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.