Nordkorea hat offenbar zum dritten Mal innerhalb einer Woche Waffen getestet.

Wie die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap unter Berufung auf den Generalstab in Seoul meldet, wurden diesmal Kurzstrecken-Raketen abgefeuert, die im Meer landeten. Der Abschuss sei von der Ostküste des Landes erfolgt. In einer knappen Reaktion erklärte US-Präsident Trump, er habe mit dem Vorgang "kein Problem". UNO-Resolutionen verbieten Nordkorea Starts von ballistischen Raketen kurzer, mittlerer und langer Reichweite.



Diese sind in aller Regel Boden-Boden-Raketen, die einen konventionellen, chemischen, biologischen oder atomaren Sprengkopf befördern können.