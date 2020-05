Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un hat einem staatlichen Medienbericht zufolge ein Militärtreffen geleitet.

Dabei sei es um politische Maßnahmen und auch um eine weitere Erhöhung der nuklearen Abschreckung gegangen, meldet die Nachrichtenagentur KCNA. Das international weitgehend isolierten Land hat in der Vergangenheit wiederholt Atomwaffen getestet. Kim war in diesem Jahr wochenlang nicht in der Öffentlichkeit gesehen worden, was Spekulationen über den Gesundheitszustand des Staatschefs ausgelöst hatte. Anfang Mai veröffentlichten staatliche Medien dann Bilder von Kim, die ihn bei Feierlichkeiten zur Fertigstellung einer Düngemittelfabrik zeigen sollen.