Nordkorea hat nach Angaben des südkoreanischen Militärs zwei ballistische Raketen abgefeuert.

Sie seien in Richtung der Seegebiete vor der Ostküste der koreanischen Halbinsel geflogen, erklärte der südkoreanische Generalstab. Am Montag hatte die Regierung in Pjöngjang mitgeteilt, dass am Wochenende ein neuer Marschflugkörper getestet worden sei.



UNO-Resolutionen verbieten der selbsterklärten Atommacht Nordkorea den Test von ballistischen Raketen, die je nach Bauart auch einen atomaren Sprengkopf befördern können.

Diese Nachricht wurde am 15.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.