Nordkorea hat bestätigt, weitere Waffen getestet zu haben.

Die staatliche Nachrichtenagentur KCNA sprach von einem neu entwickelten, großkalibrigen Raketensystem. Staatschef Kim Jong Un habe die Raketenstarts beaufsichtigt. Innerhalb einer Woche hat Pjöngjang damit zwei Waffentests unternommen.



Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen will sich nach Angaben von Diplomaten in New York noch heute auf Antrag Deutschlands, Frankreichs und Großbritanniens mit dem Thema befassen. Berlin, Paris und London kritisieren eine Verletzung von UNO-Resolutionen durch Pjöngjang.