Die Bundesregierung hat den erneuten Test einer ballistischen Rakete in Nordkorea verurteilt.

Das Auswärtige Amt erklärte in Berlin, Nordkorea habe damit erneut gegen seine Verpflichtungen aus Resolutionen des UNO-Sicherheitsrats verstoßen. Die Regierung in Pjöngjang gefährde damit die regionale sowie internationale Sicherheit und Stabilität. Das Ministerium rief die nordkoreanische Führung auf, in ernsthafte Verhandlungen mit Südkorea und den USA über eine Abrüstung zu treten.



Nordkorea hatte zuvor bestätigt, gestern eine U-Boot-gestützte ballistische Rakete getestet zu haben.

Diese Nachricht wurde am 20.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.