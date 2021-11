China und Russland dringen auf die Lockerung der internationalen Sanktionen gegen Nordkorea.

Das geht aus einem Resolutionsentwurf für den UNO-Sicherheitsrat in New York hervor, aus dem die Deutsche Presse-Agentur zitiert. In der Begründung heißt es, die beiden Länder wollten die Lebensqualität der nordkoreanischen Zivilbevölkerung verbessern. Dazu sollten die Handelsbeschränkungen für Agrarwaren, Meeresfrüchte, Textilien und Ölprodukte aufgehoben werden. Zudem sollte dem Entwurf zufolge auch das Verbot für Nordkoreaner fallen, im Ausland zu arbeiten. Dem Vorstoß Pekings und Moskaus werden allerdings kaum Chancen eingeräumt, im Sicherheitsrat eine Mehrheit für eine Lockerung der bereits seit rund 15 Jahren bestehenden Sanktionen zu erreichen.



Nordkorea hatte erst vor einigen Tagen eine U-Boot-gestützte ballistische Rakete abgefeuert und damit internationale Kritik ausgelöst.

