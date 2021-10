Nach dem jüngsten Raketentest Nordkoreas haben Mitglieder des Weltsicherheitsrats das Verhalten der Führung in Pjöngjang verurteilt.

Der Raketenstart sei Teil eines Musters von Provokationen, erklärten die UNO-Botschafter der Ratsmitglieder Frankreich, Irland und Estland. Sie forderten Nordkorea auf, sich an die ihm auferlegten Sanktionen zu halten. Ähnlich äußerten sich auch die Vertreter der USA und Großbritanniens. Das mächtigste Gremium der Vereinten Nationen hatte in New York hinter verschlossenen Türen über die Lage beraten. Eine gemeinsame Stellungnahme gab es aber zunächst nicht.



Zuvor hatte Nordkoreas Staatsführung zum achten Mal in diesem Jahr eine ballistische Rakete getestet. Das Außenministerium des weitgehend isolierten Landes erklärte, der Abschuss von einem U-Boot aus habe vor allem der Erprobung der Selbstverteidigung gedient.

