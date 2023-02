Die Übungen sollen im Pentagon abgehalten werden. (dpa / picture alliance / Britta Pedersen)

Wie das Verteidigungsministerium in Seoul mitteilte, soll dabei auch der Einsatz amerikanischer Nuklearwaffen als Teil einer Verteidigungsstrategie gegen Nordkorea besprochen werden. Die Übungen sind für den 22. Februar im Pentagon angesetzt. Nach südkoreanischen Angaben wollen hochrangige Verteidigungspolitiker beider Seiten daran teilnehmen. Im vergangenen Jahr habe man vereinbart, jährlich solche Übungen abzuhalten.

Das Regime in Nordkorea reagierte empört auf die Ankündigung. Das Außenministerium in Pjöngjang warf Südkorea und den USA vor, die Spannungen in der Region zu erhöhen. Beide Länder müssten mit beispiellos scharfen Reaktion rechnen, sollten sie ihre geplanten Militärübungen fortsetzen.

