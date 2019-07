Nordkorea hat nach Angaben des südkoreanischen Militärs erneut mehrere Flugkörper abgefeuert. Der Generalstab in Seoul erklärte, von der Halbinsel Hodo an Nordkoreas Ostküste seien mehrere unbekannte Projektile aufgestiegen. Man beobachte die Lage.

In der vergangenen Woche hatte Nordkorea bereits zwei Kurzstreckenraketen getestet. Dabei sprach die Führung in Pjöngjang von einer Warnung an Südkorea wegen der für August geplanten Militärmanöver mit den USA. - International waren die Raketentests auf Kritik gestoßen. Unter anderem forderte das Auswärtige Amt Nordkorea auf, jede Provokation zu unterlassen. UNO-Resolutionen verbieten dem Land den Start ballistischer Raketen. - Die USA wollen bald wieder mit Nordkorea über das Atomprogramm des Landes verhandeln.