Nordkorea hat offenbar erneut eine Rakete getestet.

Das nicht näher identifizierte Projektil sei von der Ostküste des Landes in Richtung Meer abgeschossen worden, meldete die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap unter Berufung auf die südkoreanische Armee. Die Regierung in Japan geht davon aus, dass es sich um eine ballistische Rakete handelte. Es war bereits das vierte Mal in diesem Monat, dass Nordkorea Geschosse abfeuerte. Dem Land sind Raketentests nach Resolutionen der Vereinten Nationen verboten.



Die Atomgespräche zwischen Pjöngjang und Washington liegen seit einem gescheiterten Gipfeltreffen zwischen Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un und US-Präsident Trump im Februar vergangenen Jahres auf Eis. Kim hatte zu Jahresbeginn angekündigt, sich nicht mehr an ein Testmoratorium zu halten.