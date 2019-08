Nordkorea hat offenbar erneut ein Raketensystem getestet.

Staatsführer Kim Jong Un verfolgte den Test zusammen mit führenden Parteivertretern persönlich, so die Staatsagentur KCNA. Es handele sich um ein neues Mehrfach-Raketensystem, das getestet worden sei, hieß es. Dabei sei es vor allem darum gegangen, den Flugverlauf in größeren Höhen und die Trefferwirkung zu überprüfen.



Seit Wochen führt Nordkorea wieder Raketentests durch. Dies sei eine Reaktion auf eine weitere Militärübung, die Südkorea gemeinsam mit den USA für diesen Monat geplant habe, hieß es. US-Präsident Trump wertet die jüngsten Raketentests nicht als Verstoß gegen seine Vereinbarung mit dem nordkoreanischen Machthaber. Bei dem Treffen mit Kim in Singapur vor einem Jahr seien Kurzstreckenraketen nicht besprochen worden, twitterte der US-Präsident.