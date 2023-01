Interview der Woche

Der Asien-Experte der Stiftung Wissenschaft und Politik sagte im Dlf , Ziel müsse sein, mit Nordkorea wieder ins Gespräch zu kommen. Dazu müssten neue Wege beschritten werden, denn weder Sanktionen noch Abschreckung alleine hätten das Regime in Pjöngjang dazu bewogen, von seinem Weg der atomaren Aufrüstung abzugehen.

"Denuklearisierung ist für Nordkorea keine Option"

Für die nordkoreanische Führung sei eine Denuklearisierung "keine Option mehr", glaubt Ballbach. Deshalb gehe es zunächst darum, die Gefahren, die von Nordkorea ausgingen, "irgendwie zu managen", um einen Wiedereinstieg in den Dialog zu ermöglichen. Ballbach zufolge folgt der nordkoreanische Diktator Kim Jong-un einer eigenen Rationalität. Ihn als unzurechenbar oder irrational einzuschätzen sei aber unzutreffend.

Kim Jong-un hatte kurz vor Silvester eine drastische Ausweitung seines Atomwaffenarsenals angekündigt und von Kriegsvorbereitungen gesprochen. Im Jahr 2022 hat Nordkorea etwa 60 Tests mit atomwaffenfähigen Raketen durchgeführt, so viele wie noch nie. Auch in den ersten Tagen dieses Jahres wurde wieder eine Testrakete abgefeuert.

Ballbach forderte, in Deutschland müsse das Thema Korea in Wissenschaft und Ministerien wichtiger werden. Es mangele noch immer an dauerhafter Kompetenz zur koreanischen Halbinsel, sagte Ballbach. Andere EU-Mitgliedsstaaten seien Deutschland in diesem Bereich "einen Schritt voraus".

Diese Nachricht wurde am 06.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.