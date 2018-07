Nordkorea hat nach Einschätzung amerikanischer Experten mit der Zerstörung von Einrichtungen seines Raketenprogramms begonnen.

Darauf deuteten neue Satellitenbilder hin, teilten die Fachleute einer Denkfabrik in Washington mit. Unter anderem sollen ein Gebäude und ein Teststand auf der Raketen-Startanlage Sohae an der Westküste des Landes abgerissen worden sein. - Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un hatte bei seinem Treffen mit US-Präsident Trump Mitte Juni seine Bereitschaft zur vollständigen Denuklearisierung des Landes erklärt.



Im Zeichen der Entspannungspolitik will Südkorea laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Yonhap die Zahl seiner Grenzposten zum kommunistischen Norden reduzieren.

