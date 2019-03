Nordkorea hat seine im vergangenen Jahr teils zerstörte Raketen-Anlage Sohae offenbar wiederhergestellt.

Das renommierte Analysten-Netzwerk 38 North hat Satellitenbilder ausgewertet und berichtet, der Wiederaufbau der Abschussrampe auf dem Gelände sei rasant fortgeschritten. Er habe bereits vor dem Treffen von Nordkoreas Machthaber Kim und US-Präsident Trump in der vergangenen Woche begonnen. An einigen Stellen sei Sohae zum normalen Betriebszustand zurückgekehrt.



Damit haben die Bemühungen um eine Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel einen weiteren Rückschlag erlitten. In der vergangenen Woche konnte Trump Nordkoreas Machthaber nicht zu konkreten Abrüstungszusagen bewegen. Wenig später gab es erste Berichte, dass Sohae wieder aufgebaut werde.