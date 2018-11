Nordkorea will einen kürzlich festgenommenen US-Bürger abschieben.

Der Mann werde des Landes verwiesen, nachdem er den Ermittlern gesagt habe, die CIA habe ihn geschickt, berichtet die staatliche Nachrichtenagentur KCNA. Der US-Bürger war am 16. Oktober wegen illegaler Einreise in Gewahrsam genommen worden. Nordkorea hatte bereits im Mai drei inhaftierte Amerikaner freigelassen und damit der diplomatischen Annäherung an die USA den Weg geebnet.