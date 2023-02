Nordkorea hat nach südkoreanischer Darstellung wieder eine Rakete gezündet (KCNA via KNS/AP)

Diese sei in Richtung Japanisches Meer geschossen worden, hieß es in Seoul. Dem international weitgehend isolierten Regime in Pjöngjang ist es durch Resolutionen der Vereinten Nationen untersagt, Raketen zu zünden. Das kommunistisch regierte Land setzt sich über das Verbot jedoch immer wieder hinweg.

Diese Nachricht wurde am 18.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.