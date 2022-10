Korea-Konflikt

Das eigentliche Grenzgebiet zwischen Nord- und Südkorea ist eine Pufferzone. (dpa/Ahn Young-Joon)

An der Ostküste seien etwa 150 Artilleriegeschosse abgefeuert worden, teilte der südkoreanische Generalstab mit. Weitere 100 seien an der Westküste niedergegangen. Die Geschosse seien in der 2018 vereinbarten Pufferzone ins Meer gestürzt. Nordkorea hat in den vergangenen Wochen zahlreiche Waffen getestet. Nach Einschätzung von Experten versucht die Führung unter Machthaber Kim auf diese Weise, ein Druckmittel für künftige Verhandlungen aufzubauen.

Diese Nachricht wurde am 19.10.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.