Die Flagge Nordkoreas (picture-alliance / dpa / Iliya Pitalev)

Es seien mehrere Geschosse mit kurzer Reichweite in Richtung offenes Meer abgefeuert worden, teilte der Generalstab in Seoul mit. Nordkorea hat in diesem Jahr bereits ungewöhnlich viele Raketen abgeschossen und damit gegen UNO-Resolutionen verstoßen. Südkorea und die USA befürchten, dass das international isolierte Land auch die Tests seiner Interkontinentalraketen wieder aufnehmen könnte.

