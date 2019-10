Nordkorea feuert nach Angaben Südkoreas erneut Geschosse ab

Nordkorea hat nach Angaben des südkoreanischen Militärs mindestens zwei zunächst nicht identifizierte Projektile in Richtung offenes Meer abgefeuert.

Die Geschosse seien von der Provinz Süd-Pyongan im Westen des Landes gestartet worden und in Richtung des Japanischen Meers geflogen, teilte der Generalstab in Südkorea mit. Angaben darüber, wie weit die Geschosse flogen und ob es sich um ballistische Raketen handelte, machte das südkoreanische Militär zunächst nicht.



Nordkorea hatte in den vergangenen Monaten mehrfach Raketen getestet. Das Land treibt seit Jahren die Entwicklung von Flugkörpern voran, die mit Atomsprengköpfen ausgerüstet werden könnten. Es ist deswegen internationalen Sanktionen unterworfen.