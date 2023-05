Korea-Konflikt

Archivbild eines früheren nordkoreanischen Raketenabschusses. (imago images / Xinhua / Chao Zhongshe)

Das gab der Generalstab Südkoreas bekannt, der von Nordkorea über den Start informiert wurde. Die Regierung in Pjöngjang habe dabei von einer - Zitat - "Weltraumrakete" gesprochen, die in Richtung Süden abgefeuert worden sei, hieß es in Seoul. Dort und in der südjapanischen Region Okinawa wurde Alarm ausgelöst. Japan aktivierte zudem sein Raketenalarmsystem für das betroffene Gebiet. In Südkorea wurde später Entwarnung gegeben.

Diese Nachricht wurde am 31.05.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.