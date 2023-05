Korea-Konflikt

Archivbild eines früheren nordkoreanischen Raketenabschusses. (imago images / Xinhua / Chao Zhongshe)

Das gab der Generalstab Südkoreas bekannt, der von Nordkorea über den Vorgang informiert wurde. Die Regierung in Pjöngjang habe dabei von einer - Zitat - "Weltraum-Trägerrakete" gesprochen, die in Richtung Süden abgefeuert worden sei, hieß es in Seoul. Dort und in der südjapanischen Region Okinawa wurde Alarm ausgelöst. Japan aktivierte zudem sein Raketenalarmsystem für das betroffene Gebiet. In beiden Ländern wurde später Entwarnung gegeben. Die nordkoreanische Führung erklärte, die Rakete sei aufgrund eines Defekts ins Gelbe Meer gestürzt. Sie kündigte einen baldigen zweiten Start an.

Hintergrund dürfte die Ankündigung Nordkoreas sein, einen Aufklärungssatelliten ins All zu bringen. Experten vermuten, dass es sich dabei um einen verschleierten Test für den Start einer ballistischen Rakete handelt. Südkorea und Japan hatten das Regime des nordkoreanischen Machthabers Kim davor gewarnt und mit Konsequenzen gedroht. Laut UNO-Resolutionen ist es Nordkorea verboten, Trägerraketen abzuschießen, weil sie auch mit einem Atomsprengkopf bestückt werden könnten.

