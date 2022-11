Raketentests

Nordkorea hat erneut zwei ballistische Kurzstreckenraketen abgefeuert - hier zu sehen in der Berichterstattung im südkoreanischen Fernsehen. (dpa / AP / Lee Jin-Man)

Nach Angaben des südkoreanischen Militärs soll das Regime heute früh vier ballistische Raketen in das Meer abgefeuert haben. Der Generalstab in Seoul kündigte an, einen strategischen Bomber als Reaktion auf die nordkoreanischen Drohgebärden aufsteigen zu lassen. Im Laufe der Woche hatte Nordkorea bereits mehr als 25 Raketen einschließlich einer Interkontinentalrakete mit mehreren tausend Kilometern Reichweite getestet. Zudem gab es Berichte über Artilleriefeuer auf das Meer. Gestern hatte Südkorea 80 Kampfjets in Bereitschaft versetzt, nachdem sein Militär etwa 180 feindliche Kriegsflugzeuge im Luftraum der nordkoreanischen Hauptstadt Pjöngjang erfasst hatte.

Diese Nachricht wurde am 05.11.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.