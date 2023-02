Nach Militärübungen der USA und Südkorea

Nach Angaben aus Pjöngjang wurden zwei Kurzstreckenraketen von der Ostküste aus abgefeuert. Die Tests seien auch eine Antwort auf die jüngsten Militärübungen Südkoreas. Nordkorea warf Südkorea vor, damit die Spannungen in der Region zu verstärken. Das Regime in Pjöngjang hatte am Samstag bereits eine Interkontinentalrakete abfeuern lassen und dies später als erfolgreiche "Überraschungsübung" bezeichnet. Die Vereinigten Staaten, Südkorea und Japan hatten gestern als Reaktion auf den Raketentest gemeinsame Manöver der Luftwaffe abgehalten.

Das Verteidigungsministerium in Seoul bestätigte die nordkoreanischen Raketentests.

Diese Nachricht wurde am 20.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.