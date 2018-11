Nordkorea treibt offenbar ungeachtet der Abrüstungsgespräche mit den USA sein Atomwaffenprogramm voran.

Die New York Times berichtet, in dem Land gebe es mindestens 13 Stützpunkte, an denen atomar einsetzbare Raketen verborgen würden. Das Blatt beruft sich auf eine Untersuchung der US-Denkfabrik "Zentrum für strategische und internationale Studien", das Satellitenbilder ausgewertet hat. Nordkorea habe dies nicht offengelegt und täusche die amerikanischen Verhandlungspartner, hieß es. US-Präsident Trump spricht regelmäßig von Fortschritten bei den Gesprächen mit Nordkorea. So verzichtet Pjöngjang inzwischen auf Raketentests und hat ein Testgelände abgerissen.