Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un will im kommenden Jahr zum ersten Mal zu Gesprächen in die südkoreanische Hauptstadt Seoul reisen.

Das kündigte er in einem Brief an den südkoreanischen Präsidenten Moon an. Ziel sei die Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel, betonte Kim in dem Schreiben. Er bedauere, dass das Gipfeltreffen nicht mehr in diesem Jahr stattgefunden habe. Er sei aber entschlossen, dies 2019 nachzuholen.



Nach mehreren Begegnungen in den vergangenen Monaten haben sich die Beziehungen zwischen beiden Staaten entspannt. Die koreanischen Länder befinden sich aber noch immer im Kriegszustand.